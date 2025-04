Gegen einen Gegner, der 7 seiner letzten 8 Spiele der Regular Season verloren hatte, war New Jersey klar unterlegen – das unterstreicht auch das Schussverhältnis von 24:45 aus Sicht der Devils. Am Ende verloren sie beim 1. Auswärtsspiel in Carolina 1:4.

Kurz vor Spielhälfte stellte Hurricanes-Stürmer Logan Stankoven mit seinem 2. Tor des Abends bereits auf 3:0. Eine Minute vor Ablauf des 2. Drittels konnte Nico Hischier nach einem Konter zwar noch den Ehrentreffer markieren: Der Walliser traf nach einem Sprint sehenswert unter die Latte. Zu mehr reichte es den Gästen nicht mehr.

Meier im Abschluss-, Devils im Verletzungspech

Der 2. Schweizer Devils-Stürmer Timo Meier blieb ohne Skorerpunkte, musste dafür zweimal auf die Strafbank und vergab kurz vor dem Hischier-Tor eine Grosschance.

Am Dienstag steht Akt 2 dieser Serie an, erneut in Raleigh. New Jersey muss eine Reaktion zeigen. Die verletzungsbedingten Ausfälle von Verteidiger Brendon Dillon und Center Cody Glass im ersten Spiel könnten diese Aufgabe weiter erschweren.

NHL