Legende: Könnte schon bald wieder im Einsatz stehen Nino Niederreiter und die Carolina Hurricanes. imago images

Die Spielervereinigung NHLPA teilte die Zustimmung für eine Saisonfortsetzung mit erweiterten Playoffs in einem Statement in der Nacht auf Samstag mit. Genaue Details müssten demnach aber noch verhandelt werden. Offene Fragen – etwa über die Spielorte und die Durchführung der Coronatests – bleiben zunächst bestehen. Eine Ankündigung über das genaue Format könnte in den kommenden Tagen erfolgen.

Teams werden anhand Punktequotient ermittelt

Im geplanten Modus sollen die jeweils besten 4 Teams der Eastern- und der Western Conference in der ersten Playoff-Runde ein Freilos bekommen. Diese Mannschaften werden anhand eines Punktequotienten ermittelt, da viele Teams eine unterschiedliche Anzahl an Spielen aufweisen. Die Klubs auf den Rängen 5 bis 12 der beiden Conferences ermitteln in Best-of-5-Serien die weiteren 8 Achtelfinal-Teilnehmer.

Aufgrund der Corona-Pandemie ruht die Saison seit dem 12. März.