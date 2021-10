Die beiden Schweizer Roman Josi und Timo Meier haben beim 3:1 der Nashville Predators gegen die San Jose Sharks auf sich aufmerksam machen können.

Assists für Josi, Tor für Meier

Josi bereitete die ersten beiden Treffer Nashvilles vor, Meier verkürzte acht Minuten vor Schluss mit einem Abpraller auf 1:2, konnte die zweite Niederlage in Folge der Sharks, die mit vier Siegen in die Saison gestartet waren, aber nicht abwenden.

Dem Appenzeller gelang damit auch im sechsten Saisonspiel mindestens ein Skorerpunkt. Er hält bei 4 Toren und 5 Assists und liegt damit gleichauf mit Josi (3/6), der allein in den letzten drei Spielen an sieben Treffern und damit massgeblich am Aufschwung der Predators beteiligt war.

Kukan fällt aus Box aufklappen Box zuklappen Die Columbus Blue Jackets müssen in nächster Zeit auf Dean Kukan verzichten. Der Schweizer Verteidiger hat sich im letzten Spiel am Montag gegen Dallas einen Handgelenkbruch zugezogen und muss rund 8 Wochen pausieren.

Devils verlieren gegen Flames

Kevin Fiala feierte mit den Minnesota Wild einen 3:2-Sieg bei den Vancouver Canucks. Nico Hischier und Jonas Siegenthaler bezogen beim 3:5 der New Jersey Devils gegen die Calgary Flames eine Niederlage. NHL-Neuling Seattle kam beim 5:1 gegen Montreal zum ersten Heimsieg.

2-Mio-Dollar-Strafe gegen Chicago Box aufklappen Box zuklappen Die NHL hat die Chicago Blackhawks mit zwei Millionen Dollar gebüsst. Dies weil es der Klub laut einer unabhängigen externen Untersuchung versäumt hatte, auf Vorwürfe, wonach ein ehemaliger Trainer sexuelle Übergriffe begangen hat, zeitnah zu reagieren. Der Blackhawks-Präsident und General Manager Stan Bowman trat zurück. Die im Juni eingeleitete Untersuchung erfolgte aufgrund einer Klage eines früheren Spielers, der einen ehemaligen Assistenztrainer beschuldigt hatte, ihn und einen anderen Spieler während den Playoffs 2010 sexuell missbraucht zu haben.