Dreimal konnte New Jersey vorlegen, jedes Mal gelang Nashville der Ausgleich. Am Ende musste das Penaltyschiessen entscheiden. Während aufseiten der Predators Filip Forsberg und Matt Duchene ihre Versuche verwerteten, traf bei den Devils einzig Nikita Gusew. So hiess es am Ende 6:5 für die Gäste.

Josi skort sich zum Rekord

Beträchtlichen Anteil an der gelungenen Aufholjagd der «Preds» hatte Roman Josi. Der Berner, der mit knapp 30 Minuten einmal mehr die meiste Eiszeit seines Teams erhielt, hatte sowohl beim 4:4 als auch beim 5:5 seinen Stock im Spiel. Es waren die Skorerpunkte Nummer 398 und 399 in der NHL. Nach nur 50 Partien hält der Captain bei 51 Skorerpunkten. Das war noch nie einem Verteidiger der Franchise aus Tennessee gelungen.

Auf der anderen Seite bereitete Nico Hischier das zwischenzeitliche 1:1 vor. Mit Yannick Weber bei Nashville und Mirco Müller bei New Jersey standen zwei weitere Schweizer auf dem Eis.

Für Predators-Coach John Hynes ist der Sieg doppelt süss. Er war im Dezember des letzten Jahres nach 5 Saisons als Devils-Trainer entlassen worden. Er lobte die «Härte und Beharrlichkeit» seines Teams. Nashville befindet sich nach 2 Siegen in Serie mittendrin im Kampf um die Wildcard-Ränge.

Dreifacher Iafallo – Niederlage für Krueger

Los Angeles kam in Arizona zu einem 3:2-Erfolg nach Verlängerung. Zum unumstrittenen Matchwinner avancierte Alex Iafallo: Der US-Amerikaner erzielte sämtliche 3 Kings-Tore. Für die Buffalo Sabres mit dem Schweizer Coach Ralph Krueger setzte es eine 1:3-Niederlage gegen Montreal ab.

