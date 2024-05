Legende: Riesenfreude Alina Müller (Mitte) beglückwünscht Matchwinnerin Susanna Tapani (rechts) zu ihrem Overtime-Tor. Getty Images/Minas Panagiotakis

In der nordamerikanischen Frauenliga PWHL hat Alina Müller die Playoffs mit Boston mit einem 2:1-Overtime-Sieg gegen Montreal erfolgreich lanciert.

In der NHL stehen die New York Rangers vor dem Halbfinaleinzug.

Zu Beginn der Playoffs in der PWHL hat Alina Müller mit Boston zuhause einen 2:1-Erfolg nach Verlängerung gegen Montreal gefeiert. In der Best-of-5-Halbfinalserie steht es damit 1:0. Der Siegtreffer gelang der Finnin Susanna Tapani nach 11 Minuten in der Overtime. Müller gelang kein Skorerpunkt, sie verliess das Eis aber mit einer Plus-1-Bilanz. Weiter geht es in der Nacht auf Sonntag mit einem weiteren Heimspiel für Boston.

Rangers mit 7. Sieg im 7. Spiel

In der NHL haben die New York Rangers ihre Ungeschlagenheit in den Playoffs dank eines 3:2-Auswärtssieges nach Verlängerung gegen Carolina gewahrt. In der 2. Minute der Verlängerung schoss Artemi Panarin die Rangers zum Sieg und zum 3:0 in der Serie. In der Nacht auf Sonntag könnte erneut in Raleigh damit bereits die Entscheidung fallen.

00:27 Video Panarin lenkt gekonnt zum Gamewinner ab Aus Sport-Clip vom 10.05.2024. abspielen. Laufzeit 27 Sekunden.

Dallas zitterte sich gegen Colorado mit einem 5:3 zum ersten Sieg und somit zum 1:1-Ausgleich. Die Avalanche waren nach einem 0:4-Rückstand auf 3:4 herangekommen.