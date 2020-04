Der Schweizer Eishockey-Nationalspieler Nico Hischier (21) steht bei den New Jersey Devils unter Vertrag. Von diesem Klub wurde er im NHL Entry Draft 2017 als First Overall Draft Pick ausgewählt und kommt seither regelmässig zum Einsatz. 2015/16 hatte er 15 NL-Partien für den SC Bern und auf Leihbasis 7 Spiele in der Swiss League für Visp absolviert, ehe ihm eine Saison im kanadischen Halifax den Titel «CHL Rookie of the year» einbrachte.