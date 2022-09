Am 7. Oktober wird in Prag die NHL-Saison lanciert. Spiele der nordamerikanischen Eishockey-Liga in Europa haben Tradition.

Die NHL zu Gast in Europa: bei weitem kein neues Phänomen

Ganz offiziell startet die NHL erst am 11. Oktober mit dem Spiel zwischen den New York Rangers und den Tampa Bay Lightning in die neue Spielzeit. Der amtierende Stanley-Cup-Champion, die Colorado Avalanche, lancieren die Mission Titelverteidigung tags darauf zuhause gegen die Chicago Blackhawks.

Nach 2 Jahren (Corona-)Pause zurück in Europa

Die ersten Punkte der Saison werden allerdings bereits am 7. und 8. Oktober vergeben. Dann bestreiten die Nashville Predators (mit Roman Josi und Nino Niederreiter) und die San Jose Sharks (mit Timo Meier) im Rahmen der «NHL Global Series» zwei Partien in Tschechiens Hauptstadt Prag.

Seit mittlerweile 15 Jahren spielen die NHL-Teams zu Saisonbeginn in Europa um Punkte. In den letzten beiden Spielzeiten war dies aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich, nun ist es also wieder soweit.

Predators testen gegen den SCB

Als Vorbereitung auf den Saisonauftakt in Prag machen die Nashville Predators zuvor noch Halt in der Schweiz. Am 3. Oktober duelliert sich das Team von Captain Josi und Neuzugang Niederreiter in Bern mit dem SCB.

Zuletzt war ein NHL-Team 2019 zu Gast in der Schweiz. Lausanne bezwang damals die Philadelphia Flyers mit 4:3. Im Jahr zuvor hatte Nico Hischier mit den New Jersey Devils mit 2:3 n.V. gegen den SC Bern verloren.

1 / 2 Legende: Oktober 2018 Die SCB-Verteidiger versuchen den Schweizer Nico Hischier von den New Jersey Devils von der Scheibe zu trennen. Marc Schumacher/freshfocus 2 / 2 Legende: September 2019 Der damalige Lausanne-Goalie Luca Boltshauser verhindert gegen den damaligen Philadelphia-Captain Claude Giroux ein Gegentor. Pascal Muller/freshfocus

NHL 1959 erstmals in der Schweiz

Partien von NHL-Mannschaften in Europa haben eine lange Tradition. Schon in den 1930er Jahren fanden erste Spiele der im Jahr 1917 gegründeten nordamerikanischen Eishockey-Liga in England und Frankreich statt. Auch die Schweiz liebäugelte damals mit Gastauftritten der NHL-Stars, diese kamen jedoch noch nicht zustande.

Verpasstes wurde dann 1959 nachgeholt, als sich die New York Rangers und die Boston Bruins im Zürcher Hallenstadion duellierten. Danach dauerte es allerdings fast 50 Jahre, bis die NHL für einen Showmatch wieder in die Schweiz zurückkehrte. Um Punkte kämpften die NHL-Teams in der Schweiz bisher noch nie.

Weshalb der erste Versuch, die NHL in die Schweiz zu bringen, scheiterte und warum es so lange dauerte, die beste Eishockey-Liga der Welt nach dem ersten Auftritt in der Schweiz für eine Rückkehr zu überzeugen, erfahren Sie im Audio-Beitrag oben.