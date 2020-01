Der 34-Jährige befindet sich in einer absoluten Topform. Gegen die Islanders erzielte er zum 2. Mal in Folge einen Hattrick, nachdem er bereits gegen die New Jersey Devils 3 Mal getroffen hatte. In den letzten 3 Partien schoss der Russe insgesamt 8 Treffer.

Washington, das beste Team der Liga, geriet im Spitzenspiel in New York 1:4 in Rückstand. Im letzten Drittel drehten die Capitals die Partie aber noch mit 5 Toren. Jonas Siegenthaler blieb ohne Skorerpunkt.

Owetschkin ist bei 692 NHL-Treffern angelangt. Damit liess er den bisherigen zehntplatzierten Mario Lemieux hinter sich und zog mit Steve Yzerman auf Rang 9 gleich. Auch der achtplatzierte Mark Messier (694) ist nicht mehr weit entfernt. Das Ranking führt Eishockey-Legende Wayne Gretzky mit 894 Toren an.