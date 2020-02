Kevin Fiala war beim 4:0-Heimsieg seiner Minnesota Wild gegen die Vegas Golden Knights gleich an 3 Toren beteiligt. Im Mitteldrittel erhöhte der Ostschweizer mit seinem 14. Saisontreffer auf 3:0, indem er einen Abpraller verwertete. Beim 2:0 und 4:0 liess sich der 23-Jährige ausserdem einen Assist notieren.

Der deutsche Liga-Topskorer Leon Draisaitl glänzte beim 5:3 zu Hause gegen Chicago gar mit 4 Skorerpunkten – 1 Tor und 3 Assists. Somit befindet sich sein Edmonton, wo auch Gaëtan Haas spielt, auf Playoff-Kurs.

Pleiten oder Pausen für weitere Schweizer

In den restlichen Partien in der Nacht auf Mittwoch setzte es für die Schweizer NHL-Exporte vornehmlich Niederlagen ab. Mirco Müller unterlag mit New Jersey vor eigenem Anhang Florida (ohne den überzähligen Denis Malgin) 3:5. Wegen einer Knieblessur musste Devils' Nico Hischier das 4. Spiel in Folge aussetzen. Auch Luca Sbisa verpasste mit Winnipeg das 1:4 gegen die New York Rangers. Nino Niederreiter tauchte mit Carolina bei Dallas ebenfalls mit 1:4.

