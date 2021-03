Der San-Jose- und der Chicago-Söldner treffen in den Montagspielen der NHL. Zu einem Sieg reicht es beiden nicht.

Die Chicago Blackhawks führten bei Florida nach 33 Minuten 3:1. Philipp Kuraschew hatte das 2:1 per Direktschuss beigesteuert. Die Panthers glichen bis zum Drittelsende zum 3:3 aus und zogen im letzten Abschnitt zum 6:3 davon. Trotz der zweiten Niederlage in Folge haben die Blackhawks als Vierte der Central Division eine Reserve von 4 Punkten auf das fünftplatzierte Columbus.

Auch Meier trifft, auch Meier verliert

Timo Meier erzielte auf sehenswerte Weise sein 6. Saisontor für die San Jose Sharks. Er stellte nach einer schönen Finte in der 55. Minute den Anschluss zum 1:2 bei den Vegas Golden Knights, dem Leader der West Division, her. Den Ausgleich schafften die Sharks, die die vorangegangenen 3 Spiele gewonnen hatten, in der Folge nicht mehr.

Einen Erfolg verbuchte Nashville, das ohne seinen am Oberkörper verletzten Captain Roman Josi 4:1 bei Tampa Bay gewann. Keeper Pekka Rinne glänzte mit 38 Paraden und einem Assist. Alex Owetschkin schrieb derweil Eishockey-Geschichte. Er erzielte beim 6:0 seiner Washington Capitals (ohne Jonas Siegenthaler) über das von Ralph Krueger trainierte Buffalo seinen 717. NHL-Treffer. Damit schloss der Russe in der ewigen Torschützenliste auf zum sechstplatzierten Phil Esposito.