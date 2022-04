Dem Ostschweizer läuft es in der NHL weiterhin wie geschmiert. Gegen die Vancouver Canucks trifft er beim 6:3-Sieg doppelt.

Die nächste Doublette: Fiala brilliert in der NHL weiter

Der Lauf von Kevin Fiala hält an: Der Stürmer der Minnesota Wild führte sein Team mit 2 Treffern zum 6:3-Erfolg gegen die Vancouver Canucks. Fiala brachte seine Mannschaft in der 25. Minute zuerst in Führung. Im letzten Drittel schoss er dann nach gut 52 Minuten den «Gamewinner» zum 4:3.

Der St. Galler wurde zum 3. Mal in Folge zum Mann des Spiels gewählt. In den letzten 8 Spielen erzielte Fiala 9 Tore und insgesamt 16 Punkte. Total steht der Ostschweizer, der sich mit seiner Equipe diese Woche auch für die Playoffs qualifiziert hat, bei 77 Punkten in ebenso vielen Partien.

00:27 Video Den Game-Winner erzielt Fiala mit einem «Buebetrickli» Aus Sport-Clip vom 22.04.2022. abspielen. Laufzeit 27 Sekunden.

Auch Suter skort

Nicht nur Fiala, sondern auch Pius Suter liess sich 2 Skorerpunkte notieren. Der Detroit-Stürmer lieferte bei der 2:5-Auswärtsniederlage gegen Florida beide Vorlagen. Carolinas Nino Niederreiter blieb beim 4:2-Heimerfolg gegen die Winnipeg Jets ohne Skorerpunkte. Auch Nico Hischier erhöhte sein Punktekonto beim 2:5 der New Jersey Devils gegen die Buffalo Sabres nicht.