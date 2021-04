Niederreiters Carolina in der NHL weiter im Höhenflug

Legende: Vorlagengeber Niederreiter (r.) assistiert beim 3:0-Sieg gegen Florida. Keystone

Der Heim-Erfolg über Florida ist der 3. Sieg in Serie und bedeutet für Carolina die Eroberung der Tabellenführung in der Central Division. Nino Niederreiter liess sich den Assist zum 3. Tor kurz vor Schluss gutschreiben. Für den Churer war es der 24. Skorerpunkt der Saison.

Auch Nashville mit Lauf

Ebenfalls zum 3. Sieg in Folge – und zum 9. in den letzten 10 Spielen – kam Nashville mit Roman Josi. Die Predators fertigten die Detroit Red Wings auswärts mit 7:1 ab. Mann der Partie war Viktor Arvidsson, ausgerechnet an seinem 28. Geburtstag. Der Schwede beschenkte sich mit einem Hattrick (dem 3. seiner Karriere) gleich selbst.

Zu den Gewinnern des Abends gehörte auch Gaëtan Haas. Der Seeländer siegte mit Edmonton bei den Ottawa Senators 3:1. Für die Oilers war es in der 9. Begegnung mit dem Team aus Kanadas Hauptstadt in dieser Saison der 9. Sieg.

Philipp Kuraschew (1 Assist) und Pius Suter mit Chicago unterlagen Dallas zuhause 1:5. Dean Kukan (1 Assist) verlor im Columbus-Dress zuhause gegen Tampa Bay 4:6.