Beim 3:2-Overtime-Erfolg von Minnesota gegen Chicago erzielt Fiala die ersten beiden Treffer.

Washingtons Owetschkin steuert unaufhaltsam der 700-Tore-Marke zu.

Hischier verpasst das Spiel seiner New Jersey Devils verletzt.

Doppelpacks sind nicht unbedingt Kevin Fialas Spezialität in der NHL. Doch in der Nacht auf Mittwoch schlug der Ostschweizer wieder einmal zu. Zum 2. Mal in dieser Saison gelangen dem Minnesota-Stürmer zwei Tore in einem Spiel. Und der Gegner hiess wie schon am 15. Dezember 2019 Chicago.

Fiala schoss jeweils nach schönen Einzelleistungen die Tore zum 1:0 und 2:0. Der 23-Jährige steht nun bei 11 Saisontreffern (30 Punkte).

Trotz der Fiala-Goals musste Minnesota noch den Ausgleich zum 2:2 hinnehmen und in die Overtime. Dort sorgte Verteidiger Matt Dumba mit seinem (glücklichen) Tor für die Entscheidung.

Owetschkin nähert sich der 700

Weiter in Torlaune befindet sich auch Alexander Owetschkin. Der Washington-Superstar schoss beim 4:2 gegen die L.A. Kings zwischen der 54. und der 59. Minute einen lupenreinen Hattrick.

In weniger als 5 Minuten dreht er im Alleingang die Partie. Deshalb haben wir heute gewonnen. So machen es die Superstars.

Damit steht «Ovi» bereits bei 40 Saisontreffern. Kein anderer Spieler hat öfter getroffen. Mit nunmehr 698 Goals in der NHL (nur Quali) fehlen Owetschkin noch 2 Tore bis zur magischen 700er-Marke. Bloss sieben Spieler haben diese je erreicht.

«Es ist schon eindrücklich: In weniger als 5 Minuten dreht er im Alleingang die Partie. Deshalb haben wir heute gewonnen. So machen es die Superstars. Er ist ein wirklich, wirklich aussergewöhnlicher Spieler», sagte Capitals-Coach Todd Reirden über Owetschkin.

Hischier nur Zuschauer

Die New Jersey Devils unterlagen zu Hause gegen Montréal im Penaltyschiessen mit 4:5. Dabei steuert Mirco Müller einen Assist bei. Nicht zum Einsatz kam Nico Hischier. Der Walliser Center leidet gemäss Klubangaben an einer «Verletzung am Unterkörper».

