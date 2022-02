Der Captain der New Jersey Devils trifft im 3. Spiel in Folge – gegen die St. Louis Blues gleich doppelt.

Nico Hischier kommt in der NHL immer besser in Fahrt. Beim 7:4-Sieg der New Jersey Devils bei den St. Louis Blues erzielt der Walliser Center zwei Treffer und einen Assist.

Die Partie im Enterprise Center wogte hin und her. Das Heimteam machte einen 0:2-Rückstand wett und ging gar mit 3:2 in Führung, ehe New Jersey im Schlussdrittel eine Reaktion zeigte. Beim 4:3 in der 52. Minute verwertete Hischier eine Vorlage von P.K. Subban, 10 Sekunden vor dem Ende traf er ins leere Tor.

Siegenthaler und Kukan mit Assists

Für Hischier, der im 3. Spiel in Folge traf, waren es die Tore 11 und 12 und die 2. Doublette in dieser Saison. Auch Verteidiger Jonas Siegenthaler liess sich einen Assist gutschreiben.

Ebenfalls einen Skorerpunkt verbuchte Dean Kukan beim 4:3-Sieg nach Verlängerung der Columbus Blue Jackets bei den Buffalo Sabres. Der Verteidiger bereitete das 3:2 der Gäste vor.