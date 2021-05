Kevin Fiala war für Minnesota beim Sieg gegen St. Louis der gefeierte Mann. Der St. Galler Stürmer traf in der 2. Minute der Verlängerung nach einer schönen Einzelleistung und einem Doppelpass mit Mats Zuccarello zur Entscheidung.

Zuvor war Fiala in der 59. Minute bereits mit einem Assist am 3:3 beteiligt gewesen. Die Wild riskierten in der Schlussphase alles und kamen mit einem 6. Feldspieler noch zum Ausgleich. Fiala hat damit in dieser Saison 37 Skorerpunkte auf seinem Konto.

Hischier nach Alleingang erfolgreich

Einen erfolgreichen Abend erlebte auch Nico Hischier mit New Jersey. Der Walliser Stürmer traf beim 4:1, dem 3. Sieg in Folge der Devils gegen die Philadelphia Flyers, im Schlussdrittel zum 3:0. Hischier eroberte den Puck an der eigenen blauen Linie und erzielte im Alleingang seinen 6. Saisontreffer.