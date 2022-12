Denis Malgin wechselt innerhalb der NHL den Arbeitgeber und spielt künftig für die Colorado Avalanche. Im Tausch mit dem 25-jährigen Center bekommen die Toronto Maple Leafs den kanadischen Flügelspieler Dryden Hunt.

Neue Chance beim Stanley-Cup-Champion?

Malgin, der in der letzten Saison bei den ZSC Lions und an der WM mit der Nati brilliert hatte, nimmt in diesem Jahr seinen zweiten Anlauf in der NHL. Mit je zwei Toren und Assists konnte er bei Toronto aber nicht die erhoffte offensive Rolle einnehmen.

00:29 Video Saisonstart war noch verheissungsvoll: Malgin trifft sogleich Aus Sport-Clip vom 13.10.2022. abspielen. Laufzeit 29 Sekunden.

Beim letztjährigen Stanley-Cup-Champion erhält er nun vielleicht eine Chance, seine Qualitäten besser auszuspielen. Colorado wurde in der laufenden Spielzeit immer wieder vom Verletzungspech heimgesucht. Mit Starspieler Nathan MacKinnon und Darren Helm fehlen den «Avs» derzeit auch zwei wichtige Center, der Transfer von Malgin ergibt deshalb durchaus Sinn.

Es ist zu erwarten, dass der Schweizer seinen Platz im Line-up eher früher als später einnehmen wird. Beim Heimspiel in Denver in der Nacht auf Dienstag gegen die New York Islanders ist jedoch noch nicht mit einem Einsatz Malgins zu rechnen.

Schmid muss Devils wieder verlassen

Einen Rückschlag – wenn auch einen vorhersehbaren – muss Akira Schmid hinnehmen. Der Schweizer Goalie wurde von den New Jersey Devils trotz guter Leistungen in die zweitklassige AHL zurückgeschickt. Der 22-jährige Berner war nach der Verletzung von Mackenzie Blackwood vom Farmteam Utica Comets in die NHL geholt worden.

Nun da Blackwood zurück ist, muss Schmid wieder Platz machen. Der Schweizer kam in acht Spielen zu fünf Siegen und auf eine Abwehrquote von sehr guten 93,2 Prozent. Fortan bilden Blackwood und Vitek Vanecek das Goalie-Tandem der Devils.