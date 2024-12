Die Predators verlieren in der NHL gegen die Maple Leafs 2:3 und bleiben im Tief.

Nashvilles Toronto-Fluch hält an – Fiala siegt

Schweizer in der NHL

Legende: Kein Sieg bei den Ahornblättern Roman Josi im Duell mit Pontus Holmberg. imago images/Imagn Images

Nachdem es sich zuletzt dreimal in Folge in der Verlängerung geschlagen geben musste, war Nashville auf gutem Weg, zum ersten Mal seit fast sechs Jahren in Toronto zu gewinnen. Die 1:0-Führung nach einem von Roman Josi vorbereiteten Tor hielt bis zu Beginn des Schlussdrittels, doch dann folgte der Einbruch. Ex-ZSC-Stürmer Auston Matthews trug zwei Tore zur Wende zum 3:1 bei. Die Predators konnten nur noch verkürzen.

Josi verlängerte immerhin seine Punkteserie auf sechs Spiele (5 Tore, 4 Assists). Nashville ist in der Western Conference weiter Vorletzter unter 16 Teams.

Fiala siegt mit Los Angeles

Einzig die Chicago Blackhawks haben in dieser Saison noch weniger Punkte gesammelt. Beim 2:4 zuhause gegen Boston stand die Mannschaft mit dem Schweizer Stürmer Philipp Kurashev ein weiteres Mal als Verlierer da.

Kevin Fiala hingegen ging mit den Los Angeles Kings als Sieger vom Eis. Der Tabellenvierte der Western Conference bezwang die Dallas Stars daheim 3:2. Fiala blieb ohne Punkte. Er stand 18 Minuten auf dem Eis und verzeichnete eine neutrale Bilanz.

