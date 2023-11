Der Bündner und der Berner feiern mit ihren Teams Siege. Den anderen Schweizern in der NHL lief es weniger gut.

Nur Niederreiter und Josi haben was zu lachen

Schweizer in der NHL

Legende: Stand knapp 17 Minuten auf dem Eis Nino Niederreiter. Freshfocus/Sven Thomann/Archiv

Nino Niederreiter hat mit den Winnipeg Jets den vierten Sieg in Serie gefeiert. Auswärts in Tampa erzielte Adam Lowry in der Verlängerung den 3:2-Siegtreffer gegen die Lightning. Der Bündner Stürmer blieb ohne Skorerpunkt.

Den dritten Sieg in Folge konnte Nashville bejubeln. Die «Preds» setzten sich zuhause gegen Calgary mit 4:2 durch. Captain Roman Josi lieferte bei Colton Sissons' Führungstreffer in Unterzahl einen Assist.

00:45 Video Josi luchst dem Gegner die Scheibe ab und bereitet das 1:0 vor Aus Sport-Clip vom 23.11.2023. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden.

Devils: Hischier bald zurück?

Als Vorlagengeber traten auch Philipp Kurashev und Janis Moser in Erscheinung. Beide mussten mit ihren Teams aber Niederlagen hinnehmen. Kurashev verlor mit Chicago 3:7 in Columbus, Moser mit Arizona 5:6 zuhause gegen St. Louis.

Die 5. Niederlage aus den letzten 6 Spielen setzte es für New Jersey ab. Die Devils verloren in Detroit 0:4. Gegen Ende des Startdrittels kassierten sie innert 72 Sekunden drei Gegentreffer. Nicht auf dem Eis standen Nico Hischier und Timo Meier. Captain Hischier fehlt seit fast einem Monat, hat diese Woche aber das Training wieder aufgenommen.