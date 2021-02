Zum 8. und 9. Mal in dieser Saison traf Nino Niederreiter im Heimspiel der Carolina Hurricanes gegen die Chicago Blackhawks. Im Duell mit den beiden Schweizer Youngsters Pius Suter und Philipp Kuraschew behielt der Bündner letztlich mit 5:3 die Oberhand.

Dabei musste der 28-Jährige, der das 1:0 und das 4:2 schoss und die Vorlage zum 2:0 lieferte, noch zittern: Nach einer 2:0-Führung der Hurricanes glichen die Blackhawks im 2. Drittel aus. Die 3 Treffer im 3. Drittel waren für Chicago dann aber nicht mehr aufzuholen.

Nur 5 Akteure haben damit in der laufenden Saison mehr NHL-Tore als Niederreiter erzielt. «Ich bin froh, dass es nun wieder läuft», sagte der Stürmer nach seinem 9. Tor im 15. Spiel. Im letzten Jahr waren ihm in 67 Partien nur 11 Treffer gelungen. Insgesamt steht Niederreiter nun bei 301 Skorerpunkten in der NHL, die Vorlage zum 2:0 war also ein Jubiläum.

Haas mit 1. Saisontor

Auch Gaëtan Haas machte beim 2:1-Erfolg der Edmonton Oilers bei den Calgary Flames auf sich aufmerksam. Der Jurassier war mit seinem ersten Saisontor, dem sechsten insgesamt in der NHL, für das 2:0 im Mitteldrittel zuständig. Weil die Flames in der 58. Minute noch verkürzten, war Haas' Treffer letztlich das Siegtor.