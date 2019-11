Sowohl Fiala als auch Hischier konnten sich je einen Assist gutschreiben lassen. Fiala hat damit in 9 der letzten 12 NHL-Spiele gepunktet, Hischier buchte in nunmehr 3 aufeinanderfolgenden Spielen einen Assist.

Fiala bereitete die 1:0-Führung der Gäste in Überzahl im Startdrittel durch Zach Parise vor, Hischier hatte beim 2:2-Ausgleich von New Jersey im Mitteldrittel seinen Stock im Spiel. Bei diesem Powerplay-Treffer der Gastgeber sass Fiala auf der Strafbank.

Zwei spezielle Debüts

Ryan Suter erzielte dann im Schlussdrittel den Siegtreffer für die Gäste. Bei New Jersey war Verteidiger Mirco Müller überzählig. Dafür erzielte der Schwede Jesper Boqvist mit dem zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich für New Jersey sein erstes NHL-Tor im 10. Spiel.

Für Minnesota parierte der finnische Goalie Kaapo Kahkonen bei seinem NHL-Debüt 32 Schüsse. Die Wild punkteten dadurch zum 7. Mal in Serie. Vor dem Erfolg in New Jersey hatte Minnesota noch 2 Overtime-Niederlagen in Folge auf fremdem Eis erlitten, in Boston beziehungsweise am Vorabend bei den New York Rangers.

Bruins mit Schützenfest

Boston kam gegen Montreal zu einem historischen Triumph: Der 8:1-Sieg ist der höchste seit 1974. Damals schlugen die Bruins Detroit mit 8:0. Liga-Toptorschütze David Pastrnak glänzte mit einem Hattrick und steht nun bei 23 Saisontreffern.

Untersuchungen eingeleitet gegen Peters Wegen vermeintlich rassistischer Entgleisungen hat die nordamerikanische Profiliga NHL Ermittlungen gegen Trainer Bill Peters von den Calgary Flames eingeleitet. Dem 53-Jährigen wird vorgeworfen, in der Saison 2009/10 den gebürtigen Nigerianer Akim Aliu rassistisch beschimpft zu haben.

