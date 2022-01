Im Mitteldrittel hatte der Zürcher Pius Suter seine entscheidenden Aktionen. In der 23. Minute gelang ihm ein Shorthander, der erste von Detroit nach genau 100 Partien ohne Treffer in Unterzahl: Suter nahm San Joses Abwehr-Haudegen Brent Burns den Puck an der eigenen blauen Linie ab, zog alleine auf das gegnerische Tor und traf mit einem Schuss unter die Latte zum 2:0.

Was Detroit fast 2 Jahre lang in der NHL nicht gelungen war, gelang dann innerhalb von 37 Sekunden gleich zweimal. Nach Suter traf auch Tyler Bertuzzi mittels Shorthander, während ein Teamkollege eine Fünf-Minuten-Strafe absass.

Legende: Der herausragende Akteur Pius Suter mit Teamkollege Filip Hronek. Keystone

Auch Meier skort

Suter, der in der 30. Minute auch noch zum 4:1 traf, steht nun in seiner noch jungen NHL-Karriere bei 20 Toren. Zum 2. Mal traf er dabei mehr als einmal in einer Partie. Vor knapp einem Jahr waren ihm mit Chicago gegen Detroit sogar 3 Treffer gelungen.

Auf Seiten von San Jose kam der Appenzeller Timo Meier zu 1 Assist – seinem bereits 35. Skorerpunkt in 29 Spielen.

Kukan kehrt mit Tor zurück

Einen bemerkenswerten Abend erlebte mit Dean Kukan auch ein anderer Zürcher – trotz der 2:7-Heimniederlage seiner Columbus Blue Jackets gegen die Tampa Bay Lightning. Der Verteidiger kehrte nach einer 24 Spiele langen Verletzungspause mit kuriertem Handgelenk zurück und erzielte 37 Sekunden nach der 1. Pause seinen 3. NHL-Treffer. Grégory Hofmann stand nicht im Aufgebot.

00:22 Video Kukan trifft schon wieder Aus Sport-Clip vom 05.01.2022. abspielen

Die New Jersey Devils mussten sich bei den Boston Bruins 3:5 geschlagen geben. Jonas Siegenthaler stand dabei knapp 25 Minuten auf dem Eis. Geburtstagskind Nico Hischier verpasste das Spiel derweil mit einer nicht näher definierten Unterkörper-Verletzung.

Der erst 21-jährige Janis Moser kam bei den Arizona Coyotes zu seinem 4. Einsatz in der NHL, musste gegen die Winnipeg Jets (1:3) aber ebenfalls als Verlierer vom Eis.