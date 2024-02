Die Los Angeles Kings mit Kevin Fiala sind nach zuletzt 5 Siegen in 6 Partien zurückgebunden worden.

Legende: Kein Durchkommen ... ... für Kevin Fiala und die LA Kings. imago images/Perry Nelson

Für die Los Angeles Kings gab es in der NHL gegen die Edmonton Oilers nicht zu holen. Die Kalifornier verloren auswärts bei den Kanadiern mit 2:4.

Auch Fiala, der in den vergangenen 3 Partien stets getroffen hatte, ging in der Nacht auf Dienstag leer aus, obwohl er 7 Mal zum Abschluss kam. Der 27-jährige Ostschweizer blieb auf 47 Skorerpunkten (16 Tore, 31 Assists) sitzen und konnte den Rückstand auf Roman Josi nicht verringern. Der Berner führt die Skorerliste der Schweizer NHL-Spieler mit 53 Zählern an.

Die Kings hatten zuletzt fünf Siege in sechs Partien eingefahren. Die Oilers kehrten nach drei Niederlagen in Folge in die Erfolgsspur zurück und liegen nun zwei Punkte vor den Kings, die mit Blick auf eine Playoff-Teilnahme ebenfalls sehr gut dastehen.