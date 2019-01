Vor Kurzem noch eine Macht in der NHL, nun das punktschlechteste Team. Die Chicago Blackhawks sind tief gefallen.

Die Chicago Blackhawks können auf 6 Stanley-Cup-Gewinne zurückblicken. Und die letzten 3 liegen noch nicht lange zurück: 2010, 2013 und 2015 holten sie die wertvollste Trophäe im Klub-Eishockey.

2017 scheiterte Chicago als Western-Conference-Sieger noch in der 1. Playoff-Runde an Nashville. Es ist der Anfang der Talfahrt.

Die 3:4-Niederlage in der Nacht auf Freitag bei den New York Rangers war die 33. (!) im 49. Quali-Spiel. Und die 5. in Serie.

Neu stehen die Blackhawks am Tabellenende der Western Conference.

Sie sind das punktschlechteste Team der gesamten Liga – obwohl Starspieler Patrick Kane bereits 65 Skorerpunkte gesammelt hat.

Die Schweizer ohne Siege und Punkte

Alle eingesetzten Schweizer Spieler gingen leer aus. Roman Josi, Kevin Fiala und Yannick Weber verloren mit Nashville den Spitzenkampf in der Western Conference gegen Winnipeg 1:5. Nico Hischier und Mirco Müller unterlagen mit New Jersey bei den New York Islanders (ohne Luca Sbisa) 1:4.