Schweizer Tore en masse in NHL

Legende: Er ist wieder da Kevin Fiala (links) spielte gegen Vegas gross auf. Keystone/Mark J. Terill

Vor einem Tag war Kevin Fiala bei den Los Angeles Kings ein sogenannter «healthy scratch». Er spielte nicht, obschon keine Verletzung vorlag. Der Schweizer hatte ein Team-Meeting verpasst, weil sein Handy-Alarm nicht funktionierte. «Das wird nie mehr passieren», versprach Fiala am Mittwoch nach dem 6:3-Heimsieg der Kings gegen die Vegas Golden Knights. «Zum Glück hatte ich heute schon wieder ein Spiel und nicht erst in drei oder vier Tagen», so der Stürmer weiter. «Hoffentlich können wir die Geschichte jetzt vergessen.»

Für Coach Jim Hiller ist die Sache bereits vergessen. Auch die beiden Strafen Fialas im Spiel davor gegen Utah (3:2), die dazu geführt hatten, dass der St. Galler im Schlussdrittel nicht mehr eingesetzt wurde. «Um Kevin mache ich mir keine Sorgen. Er ist ein Team-Player. Manchmal hat er seine Emotionen nicht im Griff und nimmt dumme Strafen. Aber er tut das nicht absichtlich. Und heute hat er sich belohnt», so Hiller.

Fialas Belohnung kam in Form eines herrlichen Powerplay-Treffers in der 47. Minute zum 5:1 und einem Assist-Punkt beim 6:1 (49.). «Wir wollen ihm im Powerplay Chancen auflegen. Dass er heute gepunktet hat, wird ihm gut tun», meinte Captain Anze Kopitar.

Auch Hischier, Meier ...

Während Fiala seinen 5. Saisontreffer bejubeln konnte, netzte Landsmann Nico Hischier schon zum 10. Mal ein. Damit führt der Schweizer Captain der New Jersey Devils die NHL an. Beim 6:0-Auswärtssieg bei den Vancouver Canucks traf Hischier nach nur 53 Sekunden zum 1:0, später liess er noch zwei Assists folgen und wurde zum besten Spieler gewählt. Der Walliser steht bereits bei 15 Skorerpunkten.

Timo Meier markierte zu Beginn des Mitteldrittels (auf Pass von Hischier) das zwischenzeitliche 3:0 für die Devils. Verteidiger Jonas Siegenthaler blieb ohne Skorerpunkt – wie selbstredend auch Pius Suter bei Vancouver.

... und Niederreiter treffen

Die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter holten beim 6:2 in Detroit den 9. Sieg im 10. Saisonspiel. Der Churer Stürmer steuerte nach 10 Sekunden im Schlussdrittel das Tor zum 4:2 bei. Für Niederreiter war es der 5. Saisontreffer.

Zu den Gewinnern gehörte in der Nacht auf Donnerstag auch Janis Moser. Die Tampa Bay Lightning mit dem Bieler Verteidiger setzten sich in Denver gegen die Colorado Avalanche 5:2 durch.