Nashville-Captain Roman Josi glänzt beim Kantersieg seines Teams ebenso wie Timo Meier bei New Jersey.

Schweizer Tore in der NHL

Legende: Kaum von der Scheibe zu trennen Roman Josi. Keystone/George Walker

Die Nashville Predators haben ihr Hoch mit einem Kantersieg gegen die San Jose Sharks fortgesetzt. Gleich mit 8:2 bezwangen sie zuhause das Schlusslicht der Liga, das zum 14. Mal in den letzten 15 Spielen als Verlierer vom Eis musste. Am anderen Ende der Gefühlsskala befindet sich Nashville. Mit der Serie von 15 Partien mit Punkten (13 Siege) egalisierten die Predators ihre Franchise-Bestmarke.

Zum Höhenflug trug Josi ein weiteres Mal seinen Teil bei. Der Captain eröffnete nach 11 Minuten den Torreigen und bereitete später zwei Treffer vor, dank denen die Predators gegen Ende des zweiten Drittels auf 4:2 davonzogen.

Meier trifft doppelt

Derweil Nashville mit dem Sieg seinen Platz in den Playoff-Rängen festigte, schöpfte New Jersey mit dem 5:2-Heimsieg gegen die Pittsburgh Penguins wieder etwas Hoffnung. Zu verdanken haben dies die Devils auch Timo Meier. Er erzielte im zweiten Drittel im Powerplay das 2:1 und war drei Minuten vor Schluss erneut in Überzahl für das 5:1 besorgt. Die Devils liegen zur Zeit 6 Punkte hinter einem Playoff-Platz zurück.