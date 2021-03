Legende: Kann trotz ausgebliebenem Torerfolg zufrieden sein Nino Niederreiter. imago images

Die Hurricanes führten nach zwei Dritteln 3:0. Nashville vermochte zwar im 3. Abschnitt innert gut zwei Minuten auf 2:3 zu verkürzen und konnte bis kurz vor Schluss auf den Ausgleich hoffen. 14 Sekunden vor dem Ende aber machte Sebastian Aho, der schon das 1:0 erzielt hatte, diese Hoffnungen mit seinem 8. Saisontreffer zunichte.

Skorerpunkte gab es weder für Niederreiter noch für Josi. Beide schossen je dreimal auf das gegnerische Tor. Der Bündner Stürmer Niederreiter schloss die Partie mit einer ausgeglichenen Bilanz ab. Josi musste sich eine Minus-1-Bilanz notieren lassen. Teamkollege Luca Sbisa stand nicht im Aufgebot.

Hischier weiter verletzt

Ohne Captain Nico Hischier verloren die New Jersey Devils gegen die New York Islanders mit 1:2. Der Schweizer leidet unter den Folgen einer Hirnerschütterung, nachdem er letzte Woche von einem Puck am Kopf getroffen worden war.

Dean Kukan musste den 4:1-Heimsieg seiner Columbus Blue Jackets gegen die Detroit Red Wings von der Tribüne aus mitverfolgen.