650 Millionen Dollar kostete der Eintritt in die beste Eishockey-Liga der Welt. Doch nun ist auch Seattle in der NHL.

2011 bebte die Erde in Seattle, weil die Fans nach einem Touchdown von Seahawks-Runningback Marshawn Lynch vor Freude hüpften. Die Stadt im Nordwesten der USA muss also nicht mehr beweisen, wie sportverrückt sie ist. Nun darf sie es endlich auch wieder in der NHL zeigen.

Wenn am Mittwoch die neue Saison beginnt, wird mit den Kraken ein 32. Team am Start sein. Weil die renovierte Halle, die Climate Pledge Arena – bei deren Bau und Betrieb Nachhaltigkeit gross geschrieben wird –, erst am 22.10. eröffnet wird, muss sich Seattle bis zum 1. Heimspiel noch gedulden.

17'100 Fans dürfen dann ins Schmuckstück. Mehr als 60'000 haben sich auf die Warteliste setzen lassen, um noch eine Dauerkarte zu erhalten. Zu sehen gibt es dann ein Team, das am Expansion Draft im Juli zusammengestellt wurde. Die bekanntesten Spieler sind Goalie Philipp Grubauer und der beste Verteidiger der Saison 2018/19, Mark Giordano.

Daneben fehlen zwar die ganz grossen Namen, doch mit 4 Siegen in 6 Vorbereitungsspielen hat die «Krake» schon einmal angedeutet, dass bald auch das Eis brennen könnte.