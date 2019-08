Nico Hischier stammt aus Naters, Gilles Senn aus Saas-Almagell. Beiden Spieler hört man ihre Herkunft aus dem Oberwallis an, beide kennen sich seit Teenager-Jahren. Und beide spielen nächste Saison bei den New Jersey Devils.

Vorerst wohl beim Farmteam

Während Hischier als Nummer-1-Draft von 2017 längst ein Superstar ist, wird Senn um jede Minute bei den Devils kämpfen müssen. Wahrscheinlich ist, dass seine Heimat vorerst Binghamton wird, wo das AHL-Farmteam der Devils stationiert ist.

«Natürlich hoffe ich, dass ich in der ersten Saison eine oder zwei Chancen in New Jersey kriege. Aber ich bin auch darauf vorbereitet, die ganze Saison in der AHL zu spielen», setzt sich Senn nicht unter Druck. Wichtiger sei ohnehin etwas anderes: «Dass ich mich in Nordamerika gut einleben werde.»

Hilfe neben dem Eis

Dabei können Senn gleich zwei Schweizer Teamkollegen bei den Devils behilflich sein. Neben Hischier steht in Newark auch Mirco Müller unter Vertrag. «Ich werde ihm zeigen, was ich kenne und ihm helfen, wenn er mich braucht», sagt Hischier.

Auch Müller will Senn primär neben dem Eis helfen. «Zusammen Essen gehen, ihm erklären, wie es mit dem Führerausweis läuft in den USA», sagt der Verteidiger. Und was bedeutet Hischier der Fakt, dass mit seinem guten Freund Senn nun ein zweiter Walliser bei den Devils tätig ist?

«In erster Linie, dass meine Sprache hier nun ein zweites Mal vertreten ist», lacht Hischier. Schliesslich kommt es für den Schweizer Superstar nicht mehr oft vor, dass er sich mit Teamkollegen auf Walliserdeutsch unterhalten kann.

Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 31.07.2019, 22:15 Uhr