Was für ein furioser Start der Devils in die neue NHL-Saison: Bis zur 34. Minute hatten Neuzugang Nikita Gusew, zweimal Blake Coleman (einmal davon herrlich einhändig; siehe Video oben) und Sami Vatanen New Jersey zuhause 4:0 in Führung gebracht. Ein Slapshot von Winnipegs Dmitry Kulikow von knapp vor der blauen Linie 11 Sekunden vor Ende des Mitteldrittels war dann jedoch der Anfang vom Ende.

Jack Roslovic, Mathieu Perreault und Neal Pionk stellten für die plötzlich überlegenen Jets auf 4:4. Nach torloser Verlängerung war es schliesslich Blake Wheeler, der den entscheidenden Penalty mit viel Geduld versenkte und den Kanadiern den Zusatzpunkt bescherte. Bei den unterlegenen Devils konnte Nico Hischier keine entscheidenden Impulse setzen. Mirco Müller kam auf eine -1-Bilanz.

Ein unliebsames Déjà-vu der schnelleren Art erlebte San Jose. Die Sharks verloren 2 Tage nach dem 1:4 zum Auftakt erneut. Wieder hiess der Gegner Las Vegas, diesmal lautete das Resultat 1:5. Timo Meier kam bei San Jose zu keinem Skorerpunkt.

Erfreulicher verlief der Abend für Jonas Siegenthaler, der 19 Minuten Eiszeit und einen 2:1-Sieg seiner Washington Capitals bei den New York Islanders (ohne Luca Sbisa) bejubeln durfte. Mitchell Marner führte mit 2 Toren und einem Assist Toronto zum 2. Sieg im 2. Spiel. Die Maple Leafs gewannen bei Columbus (ohne Dean Kukan) 4:1.

Sendebezug: SRF 3, Morgenbulletin, 4.10.2019, 7:30 Uhr