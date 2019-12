Mehr aus dieser Rubrik

Legende: Muss seine Koffer packen Peter DeBoer ist bei den San Jose Sharks nicht mehr erwünscht. Keystone

7:23: So lautet das Torverhältnis der San Jose Sharks aus den vergangenen 5 NHL-Partien. Grund genug für General Manager Doug Wilson, ein Zeichen zu setzen und Headcoach Peter DeBoer nach viereinhalb Jahren zu feuern. Nachfolger des 51-jährigen Kanadiers wird sein Landsmann und bisheriger Assistent Bob Boughner.

DeBoer führte Timo Meier und die Sharks in den vergangenen NHL-Playoffs bis in den Conference Final, wo sich San Jose in 6 Spielen dem späteren Champion St. Louis Blues beugen musste. 2016 hatte DeBoer die Kalifornier gar in den Stanley-Cup-Final gecoacht.

San Jose ist bereits das 5. Team, das in der laufenden Saison seinen Coach wechselt. Zuvor mussten bereits Jim Montgomery (Dallas Stars), John Hynes (New Jersey Devils), Mike Babcock (Toronto Maple Leafs) und Bill Peters (Calgary Flames) ihren Posten räumen.

Washington gewinnt Spitzenduell gegen Boston

In der Nacht auf Dienstag kam es in Washington zum mit Spannung erwarteten Aufeinandertreffen zwischen den zwei bisher stärksten NHL-Teams. Die Capitals entschieden das Duell gegen Boston knapp mit 3:2 für sich und bauten den Vorsprung in der NHL weiter aus.

Überragender Akteur war T.J. Oshie, der doppelt traf. Beim zwischenzeitlichen 2:1 tanzte der Washington-Stürmer erst Boston-Verteidiger Connor Clifton und dann auch noch Goalie Jaroslav Halak sehenswert aus.

Das Game-Winning-Goal markierte aber ein anderer: John Carlson traf in der 45. Minute mit einem Geschoss zum 3:2. Der Schweizer Verteidiger Jonas Siegenthaler stand bei den Capitals knapp 14 Minuten auf dem Eis und beendete das Spiel mit einer Plus-1-Bilanz.

Sendebezug: Radio SRF 3, Morgenbulletin, 12.12.2019, 07:30 Uhr