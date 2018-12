Am Montagabend war im SAP Center in San Jose wieder «Timo-Time». Timo Meier traf gegen die Devils zum 1:1-Ausgleich und doppelte später zum 4:2 nach. Sehenswert, wie der 22-jährige Herisauer den Puck in der hohen Torecke versenkte. Beim ersten Treffer hatte er einen Konter eiskalt abgeschlossen.

Dass er seinen ersten NHL-Hattrick in der Schlussphase verpasste, kommentierte Meier so: «Ja, das war knapp. Es hat nicht geklappt, aber das Wichtigste war der Sieg heute.»

Meier mit imposanten Skorerwerten

Meier steht nach 29 absolvierten Partien bereits bei 30 Skorerpunkten (16 Tore, 14 Assists). Er wurde zum Spieler des Spiels gewählt. Auch Nico Hischier liess sich einen Punkt notieren. Der Devils-Stürmer lieferte den zweiten Assist zum 2:3-Anschlusstreffer aus Sicht der Gäste.

Während Hischier in den letzten 6 Spielen 6 Mal skorte, war Meier in den letzten 5 Partien gar 8 Mal an einem Tor beteiligt. Bitter für Hischier: New Jersey bleibt mit nur 10 Siegen aus 29 Spielen das schlechteste Team der Eastern Conference.

Die weiteren Geschichten des NHL-Abends:

Simek mit erstem NHL-Tor: Radim Simek erzielte das 3:1 für San Jose. Für den 26-jährigen Tschechen, der seit Mai 2017 bei den Sharks unter Vertrag steht, war es die Tor-Premiere in der besten Eishockey-Liga der Welt.

Stamkos mit Hattrick: Steven Stamkos hat die Marke von 700 NHL-Skorerpunkten übertroffen. Der Star der Tampa Bay Lightning erzielte beim 6:3-Sieg seines Teams gegen die New York Rangers gleich 3 Treffer. Es war sein erster Hattrick seit Oktober 2014 und sein 9. Dreierpack insgesamt.

Bei den St. Louis Blues liegen die Nerven offenbar blank. Am Tag nach der 1:6-Schlappe gegen Vancouver lieferten sich Robert Bortuzzo und Zach Sanford eine Prügelei im Training. Die Blues sind das drittschlechteste Team im Westen.

Übersicht NHL Resultate

Sendebezug: Radio SRF 1, Morgenbulletin, 11.12.2018, 07:30 Uhr