Kevin Fiala und Timo Meier haben in der Nacht auf Samstag in der NHL Skorerpunkte gebucht – nur einer des Schweizer Duos ging aber als Sieger hervor.

Nach zuletzt zwei Niederlagen gegen die Vegas Golden Knights schaffte Minnesota den Turnaround. Die Wild fegten in ihrem 21. NHL-Saisonspiel auf fremdem Eis Arizona mit 5:1 weg – es war dies Sieg Nummer 13 in der laufenden Qualifikation. Die Gäste lagen ab der 5. Minute stets in Führung und rissen das erste Drittel mit 3:0 an sich.

Legende: In die Mangel genommen Kevin Fiala (links) behauptet gegen Arizonas Conor Garland den Puck. Reuters

Minnesotas Kevin Fiala besorgte in Glendale 74 Sekunden vor der Schlusssirene den Endstand. Es war dies sein siebtes Tor in der laufenden Saison und das erste nach einer persönlichen Durststrecke seit dem 20. Februar (6 torlose Partien). Aktuell steht der Ostschweizer bei 10 Skorerpunkten.

Prestigesieg: Suter und Kuraschew weiter im Aufwind Chicago mit dem Schweizer Tandem Pius Suter und Philipp Kuraschew rang den amtierenden Stanley-Cup-Champion nieder und kam gegen Tampa Bay zu Hause zu einem 4:3-Erfolg im Shootout. NHL-Neuling Kuraschew durfte sich eine grosse Scheibe davon abschneiden: Er reüssierte als Einziger im Penaltyschiessen. Es war dies der siebte Sieg aus den letzten zehn Spielen für die Blackhawks.

Ein schwacher Trost für Meier

Weiter in guter Skorerlaune präsentiert sich Timo Meier. Dem Appenzeller gelang bei der 4:5-Heimniederlage nach Verlängerung der San Jose Sharks gegen Vegas der elfte Assist der Saison. Für den formstarken 24-Jährigen war es sogar der achte Skorerpunkt in den letzten fünf Spielen, von denen seine Kalifornier allerdings vier Matches verloren.