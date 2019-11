Endlich hat es geklappt, und dann gleich in wunderschöner Art und Weise: Nico Hischier erzielte in der Nacht auf Sonntag sein erstes Saisontor. Der Walliser erzielte beim 5:3-Auswärtssieg der Devils gegen Carolina das zwischenzeitliche 3:2. Es war erst der 3. Vollerfolg für New Jersey im 12. Spiel – und der erste mit Hischier im Aufgebot. Nino Niederreiter konnte bei den Hurricanes keine Skorerpunkte sammeln.

34 Sekunden waren im 2. Drittel gespielt, als Hischier Gegenspieler Jaccob Slavin herrlich vernaschte und anschliessend eiskalt ins hohe Eck einnetzte. «Wir brauchten diesen Sieg wirklich dringend», freute sich der First Draft Pick von 2017 anschliessend.

Auch Fiala mit Torpremiere

Kevin Fiala stellte derweil seine polysportiven Fähigkeiten unter Beweis. Im Stile eines Fussballers leitet er bei der 3:4-Niederlage n.V. seiner Minnesota Wild gegen St. Louis sein Tor zum 2:2 per Pass mit der Hacke selbst ein. Aus grosser Distanz überraschte er anschliessend Blues-Keeper Jake Allen. Am Ende genügte aber auch sein erster Saisontreffer nicht zu mehr als einem Punkt.

So lief es den weiteren Schweizern:

Roman Josis Vorlage zum 1:2-Anschlusstreffer Nashvilles gegen die New York Rangers kam zu spät. Es blieb bei diesem Resultat.

Nicht nur über einen souveränen 4:0-Sieg gegen Detroit, sondern auch über einen persönlichen Assist durfte sich Denis Malgin (Florida) freuen.

Weiter in der Krise befindet sich San Jose mit Timo Meier. Die Sharks kassierten beim 2:5 gegen Vancouver (ohne Sven Bärtschi) die 10. Niederlage der Saison.

Eine gelungene Rückkehr zum ehemaligen Arbeitgeber feierte Luca Sbisa. Der auffällig agierende Winnipeg-Verteidiger bilanzierte in Las Vegas mit +1.

Rund 9 Minuten durfte Gaëtan Haas bei Edmontons 2:1-Sieg gegen Pittsburgh ran. Als Verlierer vom Eis musste Dean Kukan beim 0:3 der Blue Jackets gegen Calgary.

Sendebezug: SRF 3, Morgenbulletin, 2.11.2019, 8 Uhr