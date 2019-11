Buffalo beendet Baisse in Florida

Legende: Im Zweikampf Floridas Denis Malgin (l.) und Buffalo-Center Rasmus Asplund. Keystone

Denis Malgin verlor mit den Panthers zu Hause gegen die Sabres 2:5. Es war die erste Heimniederlage für Florida gegen Buffalo seit November 2015 und nach zuvor 6 Heimsiegen.

Ullmark mit 43 Paraden

Die von Ralph Krueger gecoachten Gäste feierten zudem den ersten Sieg nach zuvor 3 Niederlagen. Grossen Anteil am Erfolg hatten Jack Eichel, der 3 Punkte (1 Tor/2 Assists) beisteuerte, sowie Goalie Linus Ullmark, der 43 Schüsse abwehrte – drei von Malgin.

Niederreiter und Haas gewinnen

Dafür verliessen die beiden anderen Schweizer, die in der Nacht auf Montag im Einsatz standen, das Eis als Sieger. Nino Niederreiter gewann mit den Carolina Hurricanes bei den Detroit Red Wings 2:0. Damit gewann das Team des Churers, der im 3. Spiel in Folge ohne Skorerpunkt blieb, zum 6. Mal in den letzten 7 Spielen.

Gaëtan Haas und die Edmonton Oilers schlugen die Arizona Coyotes auswärts mit 4:3 nach Penaltyschiessen. Connor McDavid traf im Shootout als Einziger und baute seine Punkte-Serie auf 11 Spiele aus. Edmonton führt die Western Conference an.