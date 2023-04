Winnipeg schlägt Minnesota 3:1 und schnappt sich so den letzten Playoff-Platz in der Western Conference.

Legende: Der Schein trügt Nino Niederreiter und die Winnipeg Jets behalten gegen Minnesota die Oberhand und lösen das Playoff-Ticket. imago images/USA TODAY Network

Winnipeg ging bereits in der 3. Minute in Führung. Nach einem abgewehrten Abschluss von Nino Niederreiter kam Adam Lowry an den Puck und erzielte den Treffer. Für den 30-jährigen Bündner, der im Februar von Nashville zu den Jets getradet wurde, war es der 17. Assist in dieser Saison.

Ebenfalls für die Playoffs qualifiziert haben sich die Florida Panthers, weil die Pittsburgh Penguins gegen die Chicago Blackhawks patzten (2:5). Um den letzten Playoff-Platz im Osten duellieren sich die Penguins mit den New York Islanders.

In der Metropolitan-Division geht es noch um den Gruppensieg. New Jersey, das gegen Buffalo 6:2 gewann, liegt einen Punkt hinter den Carolina Hurricanes. Die 3 Devils-Schweizer sammelten alle Punkte. Jonas Siegenthaler schoss das zwischenzeitliche 2:0, Captain Nico Hischier sammelte 2 Assists, Timo Meier einen. Im letzten Spiel der Regular Season reisen die Devils nach Washington.

00:40 Video Siegenthaler trifft gegen Buffalo Aus Sport-Clip vom 12.04.2023. abspielen. Laufzeit 40 Sekunden.

Boston knackte nach dem Siegrekord auch die Bestmarke bei den Punkten in einer Saison. Durch das 5:2 gegen die Capitals kommen die Bruins auf 64 Siege und 133 Punkte.