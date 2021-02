Chicagos Pius Suter sorgte nach 2:15 Minuten der Overtime gegen Dallas für das 2:1-Siegtor. Der Zürcher Stürmer umkurvte Dallas-Verteidiger John Klingberg, den Bruder von Zug-Stürmer Carl Klingberg, und schloss via Innenpfosten erfolgreich ab. Das Zuspiel kam vom Kanadier Brandon Hagel, der die Saison mit dem HC Thurgau in der Swiss League begonnen hatte.

«Ich wusste nicht, dass der Schuss drin ist, bis ich Brandon schreien hörte», so Suter. «Es war eine Erleichterung.» Für den ehemaligen ZSC-Spieler, der seine erste Saison in der NHL absolviert, war es bereits der 5. Treffer.

Mit Philipp Kurashev skorte auch der zweite Schweizer in den Reihen der Blackhawks. Der 21-jährige Stürmer gab beim 1:1-Ausgleich im Powerplay durch Mattias Janmark (35.) den 2. Assist.

Für die mit 4 Niederlagen in die Saison gestarteten Blackhawks geht es nach dem 3. Sieg in Folge in der Tabelle weiter nach oben. Nach dem 2. Overtime-Erfolg in Serie gegen Dallas verbesserten sie sich in der Central Division auf Platz 3.

Auch Meier trifft

Mit Timo Meier traf in der Nacht auf Mittwoch ein weiterer Schweizer. Dem Appenzeller gelang beim 4:3-Sieg nach Penaltyschiessen der San Jose Sharks bei den L.A. Kings sein 2. Saisongoal. Mit einer sehenswerten Finte liess Meier den gegnerischen Goalie aussteigen und traf nach nur 80 Sekunden backhand.

San Jose gab in der Folge ein 2:0-Vorsprung aus der Hand, rettete sich aber 45 Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit dank einem Tor von Evander Kane doch noch in die Verlängerung. Im Penaltyschiessen war einzig Logan Couture erfolgreich.

Josi mit weiterer Niederlage

Für Roman Josi und Nashville gab es auch im 4. Saisonduell mit Stanley-Cup-Sieger Tampa Bay nichts zu holen. Das Team des Berner Verteidigers kassierte beim 1:6 zuhause im 13. Spiel bereits die 8. Niederlage.