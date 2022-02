In der NHL hat Kevin Fiala zum 12. Mal in Folge mindestens ein Tor geschossen oder einen Assist gebucht.

Seinen Erfolgsreigen als fleissiger Punktesammler führte Kevin Fiala in der Nacht auf Donnerstag beim klaren 5:0-Auswärtssieg seiner Wild gegen Chicago fort. Dem Ostschweizer glückte nunmehr in der 12. Partie nacheinander mindestens ein Skorerpunkt. Diese stolze Marke bedeutet Klubrekord.

Fiala erzielte bei den Blackhawks das 4:0 in der Mitte des Schlussdrittels. Zudem assistierte der 25-Jährige beim Tor zum 1:0.

Wie vor 2 Jahren Josi

Über die bisherige Saison gesehen, ist Fiala bei 34 Punkten angelangt (13 Tore, 21 Assists).

Mit der bemerkenswerten Serie, die er noch ausbauen könnte, egalisierte der Schweizer Minnesotas interne Bestmarke, die der Finne Mikael Granlund in der Saison 2016/17 aufgestellt hatte. In der Regular Season 2019/20 hatte auch Roman Josi bei den Nashville Predators in zwölf Spielen in Folge mindestens einmal gepunktet.

Owetschkin verpasst All-Star-Game Box aufklappen Box zuklappen Das All-Star-Wochenende der NHL findet ohne Alexander Owetschkin statt. Der russische Superstar von den Washington Capitals musste seine neunte Teilnahme kurzfristig absagen, nachdem er positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Mit Timo Meier und Roman Josi nehmen auch zwei Schweizer am kleinen Turnier im 3-gegen-3-Format teil, das am 5. Februar in Las Vegas über die Bühne gehen wird.