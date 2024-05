In den Playoff-Viertelfinals gelang den Avalanche das frühe Break, während die Rangers schon 2:0 vorne liegen.

Colorado jubelt in der ersten Overtime, New York in der zweiten

Legende: Comeback perfekt Colorado schlug Dallas trotz eines frühen 0:3-Defizits. Keystone/LM Otero

Trotz 3:0-Führung mussten die Dallas Stars zum Auftakt in die Viertelfinalserie gegen die Colorado Avalanche eine Niederlage hinnehmen. Die Gäste setzten sich mit 4:3 nach Verlängerung durch.

Dallas sah nach einem Drittel und einer 3:0-Führung bereits wie der sichere Sieger aus. Die Gäste zeigten jedoch Moral und fanden durch 2 Tore im Mitteldrittel und einen Treffer zu Beginn des letzten Abschnitts zurück in die Partie. In der 11. Minute der Overtime war es schliesslich Miles Wood, der das Spiel komplett drehte und mit seinem Tor für den perfekten Auftakt des Stanley-Cup-Siegers von 2022 in die Viertelfinalserie sorgte.

Rangers bleiben ungeschlagen

Auch ihr 6. Playoff-Spiel haben die New York Rangers gewonnen. Sie legten in der Viertelfinalserie gegen Carolina nach und gewannen die 2. Partie im Madison Square Garden 4:3 – dieses Mal jedoch erst in der Verlängerung.

Der Siegtreffer fiel erst in der 28. Minute der Verlängerung durch Vincent Trocheck. Carolina hat am Freitag und Sonntag vor Heimpublikum die Chance, in die Serie zurückzufinden.