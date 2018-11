Spektakel in Vancouver

36 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit erzielte Elias Pettersson seinen zweiten Treffer des Abends – und rettete das Heimteam damit in die Verlängerung.

Und auch in der Overtime hatte der junge Schwede seine Hände im Spiel. Sein Zuspiel im Powerplay nutzte Derrick Pouliot 22 Sekunden vor Ablauf der Verlängerung mit etwas Glück zum Sieg.

Pettersson, der Mann der Stunde

In einer hin und her wiegenden Partie hatten weder Vancouver noch Colorado jeweils mit mehr als einem Tor Vorsprung geführt. Gut eineinhalb Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit markierte Nathan MacKinnon für die Avalanche den vermeintlichen Siegtreffer zum 6:5. Der Kanadier, auch er traf doppelt, hatte die Rechnung jedoch ohne Pettersson gemacht.

Für den Schweden ist es nach den beiden Toren gegen die Wild bereits der zweite Doppelpack in dieser Woche. Vancouver hatte Pettersson beim Draft an 5. Stelle gezogen. Kritiker attestierten ihm eine zu schmale Statur, um sich in der NHL durchzusetzen.

Sven Bärtschi fehlte bei den Canucks weiterhin wegen einer Hirnerschütterung.