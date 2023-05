Die Devils haben in der NHL-Viertelfinal-Serie gegen Carolina dank einem 8:4-Sieg auf 1:2 verkürzt.

Hischier und Meier schiessen New Jersey zurück ins Geschäft

Legende: Grosse Erlösung Nico Hischier bejubelt seinen Treffer ausgelassen. Imago/USA Today Network

Auf zwei Klatschen folgt der Kantersieg: Die New Jersey Devils haben sich im 1. Heimspiel in der Viertelfinal-Serie gegen die Carolina Hurricanes mit einem 8:4-Sieg zurückgemeldet. Auswärts hatte es zuletzt ein 1:5 und ein 1:6 abgesetzt.

Zum spektakulären Sieg im Prudential Center beigetragen haben auch die Schweizer in den Reihen der Devils. Timo Meier, nach seiner Verletzung erst zum 2. Mal wieder auf dem Eis, eröffnete das Skore. Captain Nico Hischier traf zu Beginn des 2. Drittels zum vorentscheidenden 4:0, nachdem er bereits das 3:0 vorbereitet hatte. Jonas Siegenthaler liess sich schliesslich beim 7:2 ebenfalls einen Assist gutschreiben.

Schmid diesmal zur Zuschauer

Goalie Akira Schmid, der in den ersten beiden Partien jeweils ausgewechselt worden war, musste diesmal von Beginn weg auf der Bank Platz nehmen, für ihn spielte der Tscheche Vitek Vanecek.

Spiel 4 findet in der Nacht auf Mittwoch erneut in New Jersey statt.