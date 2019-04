Der Playoff-Achtelfinal gestaltet sich für Nashville bislang so zäh, wie im Voraus erwartet. Die starke Dallas-Defensive macht auch in den Playoffs einen hervorragenden Job. Im 2. Spiel der Best-of-7-Serie bei den Predators musste sich Dallas trotz halb so vieler Schüsse auf das gegnerische Tor erst in der Verlängerung 1:2 geschlagen geben.

Craig Smith erzielte nach 5 Minuten in der Verlängerung den entscheidenden Treffer, als er eine Unordnung vor Dallas-Goalie Ben Bishop auszunutzen wusste. Roman Josi stand für Nashville während 27 Minuten auf dem Eis, während es Landsmann Yannick Weber erneut nicht ins Aufgebot schaffte.

Niederreiters Canes im Hintertreffen

Kein Glück in der Verlängerung hatte Nino Niederreiter mit Carolina. Das Team des Bündners musste sich Titelverteidiger Washington auch im 2. Playoff-Duell geschlagen geben – diesmal allerdings erst in der Verlängerung mit 3:4. Die Capitals, die erneut auf die Dienste von Jonas Siegenthaler verzichteten, führen in der Serie mit 2:0.

Die anderen Partien:

Im Osten behielt Boston in der 2. Heimpartie erstmals die Oberhand gegen Toronto und siegte 4:1. Die Vorentscheidung zuungunsten seiner Maple Leafs leitete William Nylander ein, als er mit der Scheibe am eigenen Tor hängen blieb und Danton Heinen zum 3:0 einschieben konnte. Auch sonst herrschte Action auf dem Eis: Nazem Kadri rächte einen unglücklichen, aber fairen Hit von Jake DeBrusk gegen Patrick Marleau und musste unter die Dusche.

Ohne Sven Andrighetto hat Colorado seine 2. Partie gewonnen und die Serie ausgeglichen. Beim 3:2 n.V. avancierte Nathan MacKinnon mit dem entscheidenden Treffer zum Matchwinner.

Sendebezug: SRF zwei, sportpanorama, 7.4.2019, 18:30 Uhr