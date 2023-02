Kevin Fiala hat bei seiner erstmaligen Teilnahme am Allstar Game der NHL zwei Assists verbuchen können. Fürs Team der Pacific Division war der Stürmer gegen die Auswahl der Central Division zuerst am Treffer zum 2:2 durch Elias Pettersson beteiligt. Danach legte er wiederum für den Schweden auf, als dieser auf 3:5 verkürzte. Am Ende setzte sich die Central Division in der Partie, die über 2 Mal 10 Minuten im Format 3 gegen 3 gespielt wurde, mit 6:4 durch.

Gewonnen wurde das Blitzturnier über Halbfinals und Final aber von der Atlantic-Division-Auswahl, die gegen die Central Division im Final mit 7:5 die Oberhand behielt. Dylan Larkin der Detroit Red Wings glänzte mit drei Toren. Wertvollster Spieler wurde Matthew Tkachuck der Florida Panthers.

Sechster Schweizer

Fiala ist nach Mark Streit, Jonas Hiller, Roman Josi, Nico Hischier und Timo Meier der sechste Schweizer, der für ein NHL-Allstar-Game aufgeboten wurde. In der Skills Challenge, die am Freitag den schnellsten Schlittschuhläufer kürte, musste sich der 26-Jährige nur Andrej Swetschnikow geschlagen geben.