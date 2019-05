Die Geschichte wiederholt sich gern. Das musste auch Dallas feststellen, das wie 2016 die «Belle» in der 2. Playoff-Runde gegen St. Louis verlor. Zum Matchwinner avancierte der in St. Louis geborene Pat Maroon, der nach 5:50 Minuten in der 2. Overtime den Siegtreffer zum 2:1 für das Heimteam erzielte.

Die Blues erarbeiteten sich den Erfolg. Im mittleren und im Schlussdrittel kamen sie zu 31 Schüssen, während Dallas lediglich zu 4 (!) Abschlüssen gelangte. So mussten sich die Texaner bei ihrem überragenden Rückhalt Ben Bishop bedanken, der insgesamt 52 Paraden zeigte – ein Karrierebestwert, der letztlich zur Makulatur verkam.

Assist: Referee

Die Blues-Führung durch Vince Dunn in der 14. Minute glich Mats Zuccarello 2 Minuten später in kurioser Manier aus: St. Louis' David Perron wollte den Puck in der Defensivzone klären. Via Schiedsrichter Marc Joanette gelangte die Scheibe indes in den Slot. Dort hämmerte Zuccarello die Scheibe zur Verwunderung von Blues-Keeper Jordan Binnington ins Netz.

Im Final der Western Conference bekommt es St. Louis mit San Jose oder Colorado zu tun.

