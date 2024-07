Legende: Wechselt das Scheinwerferlicht Steven Stamkos läuft in Zukunft für die Nashville Predators auf. Getty Images/Mark LoMoglio/NHL

Mit 555 Toren und 1137 Punkten in 1082 Spielen ist Steven Stamkos bereits mit seinen 34 Jahren eine Legende in der National Hockey League. 2008 von den Tampa Bay Lightning an erster Position gedraftet, erreichte er letzte Saison zum siebten Mal in seiner Karriere die Marke von 40 Toren in der Regular Season. Er hat zwei Stanley Cups mit Tampa Bay gewonnen (2020 und 2021) und unterschrieb bei den Predators einen Vierjahresvertrag.

Jonathan Marchessault, Stanley-Cup-Sieger mit den Vegas Golden Knights 2023, unterschrieb ebenfalls einen Vertrag über vier Jahre. Der Stürmer aus Quebec kam in der vergangenen Saison auf 42 Tore in 82 Spielen.

Brady Skjei unterzeichnete einen Siebenjahresvertrag. Der 30-jährige Verteidiger spielte die letzten fünf Saisons bei den Carolina Hurricanes. In 80 Spielen der letzten Regular Season schaffte er 47 Punkte, darunter 13 Tore. Die neue Saison in der besten Eishockey-Liga der Welt beginnt am 8. Oktober.