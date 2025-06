Die Edmonton Oilers dürfen weiter vom Stanley Cup träumen. Die Kanadier schafften durch ein 5:4 n.V. bei den Florida Panthers den 2:2-Ausgleich in der Best-of-7-Serie.

Den Siegtreffer erzielte Leon Draisaitl in der 72. Minute. Schon in Spiel 1 hatte der Deutsche die Oilers in der Verlängerung zum Sieg geschossen. Er ist erst der 3. Spieler in der NHL-Geschichte mit zwei Overtime-Treffern im Stanley-Cup-Final. Insgesamt steht er in diesen Playoffs bei bereits 32 Skorerpunkten.

Trügerische Führung

Zunächst hatten die Panthers vor heimischem Publikum vorgelegt. Dank zwei Powerplay-Toren von Matthew Tkachuk und einem Treffer von Anton Lundell führten sie nach 20 Minuten mit 3:0.

Edmontons Coach Kris Knoblauch reagierte und ersetzte Goalie Stuart Skinner durch Calvin Pickard. Im Mitteldrittel glichen die Oilers den Spielstand innerhalb von 12 Minuten aus, in der 54. Minute gingen sie 4:3 in Führung. Sam Reinhart rettete das Heimteam 20 Sekunden vor der 3. Sirene in die Verlängerung.

Spiel 5 findet in der Nacht auf Sonntag in Edmonton statt.

