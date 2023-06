Die Schweizer Fraktion bei den New Jersey Devils kommt in der nächsten Saison in den Genuss eines Freiluftspiels. Wie die NHL bekannt gab, trifft das Team um den Walliser Captain Nico Hischier am 17. Februar im MetLife Stadion in New Jersey auf die Philadelphia Flyers. Einen Tag später steigt in der Heimstätte der NFL-Teams New York Jets und New York Giants das sogenannte «Battle of New York» zwischen den Islanders und den Rangers.