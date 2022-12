New Jersey hat in der NHL die 6. Niederlage im 27. Spiel kassiert. Die Devils unterlagen zuhause den New York Islanders 4:6. Nico Hischier hatte das Heimteam mit dem 12. Saisontor 1:0 in Führung gebracht. Dann brach die Equipe des Walliser Captains ein und lag nach 2 Dritteln 2:5 im Hintertreffen, kurz nach Beginn des Schlussabschnitts gar 2:6. Auch mit Goalie Akira Schmid, der Vitek Vanecek nach 4 Gegentoren ersetzte, und Jonas Siegenthaler, der die Assists zu den letzten beiden Toren beisteuerte, gelang die Aufholjagd nicht.

Meier trifft abermals – Boston fehlt die Präzision

Einen gemütlicheren Abend verlebte San Jose. Angeführt von Timo Meier, beim 1:0 mit seinem 14. Saisontreffer und beim 2:0 mit seinem 13. Assist, kanterten die Sharks Anaheim 6:1 nieder. Der Appenzeller wurde zum 2. Star der Partie gekürt.

Boston musste sich trotz 46:16 Schüssen erstmals seit 2010 Arizona geschlagen geben. Coyotes-Verteidiger Janis Moser kam beim 4:3 zu über 20 Minuten Eiszeit. Philipp Kurashev liess sich bei Chicagos 1:3 gegen Winnipeg einen Assist gutschreiben.