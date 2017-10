Streit: «Wenn ich noch Single wäre, würde ich es wie Jagr machen»

Die glanzvolle NHL-Karriere von Mark Streit ist definitiv zu Ende. Im Skype-Interview erzählt der Berner, wie es zur endgültigen Entscheidung kam und was er in den nächsten Wochen plant.

Nach nur zwei Spielen in der Regular Season wurde Mark Streit bei den Montreal Canadiens ausgebootet. Eine Abschiebung ins Farmteam nach Laval lehnte der Berner ab. Der Vertrag bei den «Habs», wo er 2005 seine NHL-Karriere gestartet hatte, wurde aufgelöst.

Rund einen Monat später hat sich Streit nun entschieden, endgültig einen Schlussstrich zu ziehen.

«Ich brauchte etwas Zeit für eine Entscheidung» 0:31 min, vom 30.10.2017

Streit wird im Dezember mit seiner Familie in die Schweiz zurückkehren. Zuerst lässt er sich in den USA noch an der Schulter operieren. Zudem will er sich, nach 12 Jahren Eishockey-Karriere in Übersee, von Nordamerika auch richtig verabschieden.

«Ich will mich von Nordamerika verabschieden» 0:51 min, vom 30.10.2017

In den letzten Wochen war auch über eine Rückkehr von Streit in die National League spekuliert worden. Als heissester Anwärter galt der SC Bern, bei dem Streit bereits während dem Lockout 2012 gespielt hatte.

«Danke dem SC Bern für das Interesse» 1:13 min, vom 30.10.2017

Als Stanley-Cup-Sieger und stolzer Familienvater wird Mark Streit in die Schweiz zurückkehren. Die Familie gab ihm in den schwierigen Wochen nach der Enttäuschung von Montreal Halt. Zudem geniesst er es, Töchterchen Victoria aufwachsen zu sehen. Wäre die Familie nicht, wer weiss...

«Als Single würde ich es wie Jagr machen...» 0:56 min, vom 30.10.2017

