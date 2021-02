Kevin Fiala ist in der NHL bei 4 Saisontreffern angelangt. Der Ostschweizer schob im Spiel Anaheim - Minnesota in der 9. Minute einen Abpraller zur zwischenzeitlichen 2:0-Führung für die Gäste ein. Für den St. Galler war es der 1. Treffer im 2. Einsatz nach seiner Sperre von 3 Spielen.

Eine sportliche Baisse durchlaufen derzeit Roman Josi (Nashville) und Timo Meier (San Jose). Die Nashville Predators kassierten beim 0:3 in Columbus gegen die Blue Jackets die 5. Niederlage in den letzten 6 Spielen. Ex-Lugano-Keeper Elvis Merzlikins parierte dabei 32 Schüsse und feierte den 1. Shutout in dieser Saison.

Schweizer Trio überzählig

3 der letzten 4 Partien verloren die San Jose Sharks. Beim 2:3 n.V. in St. Louis führte San Jose bis 40 Sekunden vor Ende des Schlussdrittels 2:1. Meier blieb ohne Skorerpunkt und hat nach 15 Saisonspielen erst 2 Treffer auf dem Konto.

Hartes Brot essen derzeit auch Yannick Weber (Pittsburgh), Dean Kukan (Columbus) und Jonas Siegenthaler (Washington). Die 3 Schweizer Verteidiger waren bei den Siegen ihrer Klubs alle überzählig.