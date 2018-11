Der Deutschland-Cup vom Wochenende wird das letzte Turnier von Marco Sturm als Deutschland-Coach sein. Der 40-Jährige wird den DEB verlassen und den Posten des Assistenztrainers bei den Los Angeles Kings in der NHL übernehmen.

Von Olympia-Silber in die NHL

Sturm hatte sein Team im Februar sensationell zu Silber an den Olympischen Spielen in Pyeongchang geführt. «Der Zeitpunkt der Anfrage kam auch für mich überraschend. Aber die NHL war auch als Trainer immer mein Ziel, deshalb geht für mich ein Traum in Erfüllung», sagt Sturm.

Als Spieler stand Sturm in 938 NHL-Partien auf dem Eis – deutscher Rekord. Sein Vertrag wäre noch bis 2022 gelaufen. Deutschlands Verband legt Sturm keine Steine in den Weg: «Ein deutscher Trainer in der NHL ist ein Aushängeschild für unser Eishockey», so Präsident Franz Reindl.

Ein alter Bekannter

In Los Angeles wird Sturm Assistent von Headcoach Willie Desjardins. Ausgerechnet Desjardins: Dem damaligen kanadischen Olympia-Coach hatte Sturm beim 4:3 im Halbfinal von Pyeongchang eine bittere Niederlage zugefügt.